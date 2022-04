Lutto nel mondo alpinistico canavesano: è morto a Torino dov’era nato e vissuto, all’età di 91 anni, Piero Malvassora, diventato celebre negli anni 50 per aver aperto una delle più belle vie di arrampicata sulla parete sud-est del Becco Meridionale della Tribolazione, nel vallone di Piantonetto. La “Malva” come da tutti è conosciuta – classificata di quarto grado e quarto grado superiore – era stata salita il 29 giugno del 1951 da Malvassora in cordata con Arnaldo Garzini e Felice Graziano. L’anno prima lo stesso Malvassora, sempre con Garzini, [...]



