MONTEU DA PO. Un grande lutto ha colpito la piccola comunità montuese. Domenica 28 agosto si è spenta all’ospedale di Chivasso dopo una breve malattia Rosina Piccione, per tutti “Rosetta“, storico volto del Bar Oasi.

Molto conosciuta in paese per la sua presenza nel bar, gestito dai suoi due figli, Nino e Fiore Antonucci. Punto di ritrovo per generazioni di ragazzi e meno giovani, l’Oasi si trova in pieno centro a Monteu, proprio vicino alla roggia che attraversa il paese.

Insieme al marito Nico, scomparso tre anni fa, era presenza fissa nel bar dei figli, che aiutava [...]