Vince a mani basse il sindaco uscente Angelo Marasca che, per non rischiare di non raggiungere il quorum consegnando il paese ad un commissario prefettizio, si è presentato con due liste: la sua “Rinnovamento, partecipazione, solidarietà” e quella guidata da Monica Bertuzzi, “Noi Insieme”. Oltre il 90 percento dei voti è andato a Marasca.

Vittoria Bulgara?