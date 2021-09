Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LUSIGLIE’. Due liste per il sindaco uscente Angelo Marasca che per non avere brutte sorprese alle urne fa scendere in campo una compagine alleata. Si tratta di “Noi Insieme”, la lista guidata da Monica Bertuzzi. Non una new-entry della politica locale. Insegnante di chimica alle superiori, Monica Bertuzzi nel 2009 si era già candidata in lista con Marasca.

Ed ecco i due schieramenti:

RINNOVAMENTO PARTECIPAZIONE SOLIDARIETÀ

Angelo Marasca 63

Claudia Capello 55

Concetta Carrozza 57

Giorgia Marzolla [...]