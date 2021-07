Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LUSIGLIÈ. “Faremo una lista”. Angelo Marasca, sindaco di Lusigliè, annuncia così la sua terza candidatura.

“Qualcuno deve farlo – dichiara – il rischio è di fare la fine dei paesi che poi vengono commissariati. Per me sarà l’ultima volta. Apprezzo molto questa legge, anzi, credo che il limite potrebbe esser di due mandati anche per i piccoli paesi come il nostro. E’ l’unico sistema per costringere una comunità a cercare qualcun altro che li guidi. Il rischio è che ci si adagi”.

Ci saranno delle novità per questo eventuale terzo mandato?

“Per vedere il futuro serve la palla di cristallo – commenta ironicamente Marasca -. Posso dire, però, che c’è un’idea di fondo in continuità che caratterizza la nostra amministrazione sin dal primo mandato, ed è quella di mettere al centro di ogni progetto Lusigliè. E questo perchè Lusigliè esisteva prima ed esisterà dopo”.

Ha un sogno nel cassetto?

“Un sogno c’è sempre. Devo dire che il programma dello scorso mandato l’abbiamo attuato quasi completamente. Si cerca sempre di lasciare il paese meglio di come lo si è trovato”.

Cosa non è riuscito a realizzare?

“Un gruppo di volontari civici al servizio del paese. Purtroppo le regole, la burocrazia, rendono tutto più complicato. Ma è solo un progetto rimandato”.

