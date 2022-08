L’ura d’andè

Oggi si scrive e si parla molto della terza età o meglio della vecchiaia.

A dire il vero, fin dall’antichità il tema della vecchiaia ha sempre richiamato l’attenzione, più che altre tappe della vita.

Facendo una breve ricerva tra i vari libri ho notato come sono veramente pochi i trattati sulla giovinezza o sulla maturà rispetto ai trattati sulla terza età. Pensate che già nel XVIII secolo a.C., nell’Antico Egitto avevano scritto sulla vecchiaia. Poi il grande Cicerone ha ripreso l’argomento. Cato Maior de Senectute, Catone il Vecchio, sulla vecchiaia, è un’opera filosofica scritta da Cicerone nel 44 a.C. ovvero poco prima della morte, dedicata all’amico Attico. Composta di 23 capitoli, ha la forma di un dialogo che s’immagina sia accaduto nell’anno 151, quando il personaggio che dà il titolo all’opera, famoso anche come Catone il Censore, aveva già 83 anni. Il dialogo è introdotto dalle parole di Scipione che esprimono la meraviglia sua e di Lelio per la serenità con la quale Catone vive la vecchiaia. Catone inizia così la sua pacata argomentazione: prende in esame le critiche comunemente rivolte alla vecchiaia e le confuta, con esempi tratti dalla storia greca e romana. Le accuse esaminate sono: la debolezza e decadenza fisica, l’attenuarsi delle capacità intellettive, l’impossibilità di godere dei piaceri dei sensi, la bizzarria del carattere e l’avarizia.

La conversazione approda con naturalezza al tema della morte e della paura che essa suscita. Infine, passa al tema dell’immortalità dell’anima, e richiama per sommi capi le dottrine pitagoriche e platoniche sull’anima. Conclude che è proprio degli spiriti nobili e saggi attendere la morte con animo sereno, costituendo così un esempio per la maggioranza degli uomini; augura infine agli amici di poter raggiungere l’età avanzata e quindi di provare per esperienza ciò che hanno appena appreso dalle sue parole.

Il testo è un elogio della vecchiaia nella quale si godono i privilegi conquistati con una vita gloriosa e corretta. Ma non tutti hanno avuto la possibilità di conquistare questo status ed allora viene enfatizzata anche una situazione nella quale si vive una vecchiaia tranquilla e dolce da trascorrere nella calma, nell’onestà specialmente se ci si dedica alle attività di campagna.

vengono poi illustrate quelle che tuttora sono ritenute le migliori medicine per la vecchiaia: praticare con moderazione attività fisica, mangiare e bere quanto basta per ricostituire le energie senza appesantirsi, curare ancora di più la mente in quanto queste facoltà, non oculatamente gestite, si affievoliscono come una lucerna se non ci versi olio.

Oggi purtroppo nell’attuale società gli anziani si trovano ora a vivere non vuole avere memoria del passato e non accetta avere dei vecchi trasmettitori di valori assoluti con la condanna a vivere di un eterno presente. Oggi ci rendiamo conto di essere anziani quando qualcuno sui mezzi pubblici ci cede il posto. Certo tutti noi conosciamo la nostra età e possiamo dichiararla, ma per evidenziare la differenza tra il tempo e l’età dobbiamo aspettare che gli altri ci dicano che siamo vecchi secondo luoghi comuni.

Allora, la vecchiaia non esiste, anche se i visi incrementano le rughe e i corpi sono sempre più rigidi, i corpi si logorano ma la soggettività resta, in qualche modo, fuori dal tempo ed è così che tutti muoiono giovani.

Il contatto con gli anziani non è disdicevole e tenere i bambini lontano da loro quando non sono più autosufficienti significa non trasmettere il senso e l’esperienza della vita a chi dovrà affrontarla. Ci renderemo conto, prima o poi, cosa può significare la rimozione dei vecchi e della loro condizione dal tessuto quotidiano?

Tempo addietro ho parlato ad una conferenza Unitre di Cuorgnè delle età dell’uomo attraverso la metafora delle stagioni, adesso rifletto sull’importanza della prossimità alla vecchiaia.

Ma la vecchiaia bisogna viverla come un compito non come un sfida, un tempo propizio per curare la vita interiore e, per chi è credente, per imparare a sperare nell’eternità.

La vecchiaia non si vive da soli, ma si costruisce insieme e coincide con “l’ura d’andè”, come si dice nel vecchio piemontese.

È l’ora di andare dicevano i vecchi una volta nelle veglie delle stalle, a fine serata congedandosi stanchi e in anticipo dal resto del gruppo. Perché questo è, l’ura d’andé, l’ultimo annuncio della vita. Il suo ultimo passaggio. Abbiamo, in questa vita un solo biglietto di andata e non ci sarà alcun ritorno. Abbiamo una sola vita, solo questa vita e da credente affermo che la morte non può essere l’ultima parola della vita. La vita è ancora vita al di là del muro della morte. La vecchiaia non è, dunque, l’ultima stazione del nostro viaggio. Essa ci conduce ancora altrove. Eppure non è questo il punto il problema non è tanto quello di prepararsi alla morte, ma di aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita.

Favria, 29.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Certe persone vivono in un mare di contraddizioni e non sanno nuotare. Felice lunedì

