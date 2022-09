Dopo l’uomo del Colle è toccato a lui, al migliore dei migliori, dire NO, non sono disponibile ad un nuovo reincarico.

Ma che Pianeta è quello da cui ci stanno parlando ? Decine, forse centinaia, di giornalisti di altrettante testate made in Italy si sono affrettati a rilanciare questa incredibile notizia. A seguito della domanda se fosse o meno disponibile, dopo le elezioni, ad un nuovo incarico come Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha risposto risoluto “NO”.

Pensate se avesse risposto SI. Un signore che non si presenta alle elezioni si candida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altro che Putin o Erdogan feroci manipolatori di consensi elettorali (e io penso lo siano davvero). Il caso rientrerebbe piuttosto nella casistica del divino o meglio dire dei miracolati o unti dal Signore.

E quindi ha risposto NO, che poi non accada davvero è un altro paio di maniche. Anche Mattarella aveva detto NO e, per rendere il tutto più chiaro e credibile aveva persino effettuato un trasloco, poi però….. per il bene del Paese si può anche restare.

Quelle che ci saranno il 25 settembre saranno dunque le “elezioni più pazze del mondo”. Invece di scegliere chi ci dovrà rappresentare, dal governo o dall’opposizione, saremo chiamati a scegliere, come dice lo stratega del Partito Democratico, tra “noi e loro” senza però sapere chi siano i noi e chi i loro.

Le elezioni sono diventate un referendum: da un lato “loro” che litigheranno dopo il 25 settembre, dall’altro “lei” che, dismesso l’accento da comiziante de Roma, si candida a Presidente e traina la destra, dall’altro ancora “gli altri”, divisi su tutto ma uniti nel dire “votateci, così governerà Zio”, infine ci sono gli “altri ancora” che, smarriti da questo cambio di prospettiva, fanno fatica a pronunciare la parola “opposizione” perché si sono abituati a pensare che chi non vince semplicemente vale zero.

Sarà perché sono stato iscritto per tanti anni ad un partito a cui era impedito, per accordi internazionali e sfere di influenza tra le grandi potenze, di accedere al governo del Paese, che continuo a pensare alle elezioni, come momento fondamentale per qualsiasi democrazia, di scelta dei rappresentanti parlamentari.

In una democrazia parlamentare la composizione della maggioranza parlamentare e la nomina delle alte cariche dello stato è altra cosa dalla scelta dei rappresentanti del popolo.

Da anni il “vincente” di turno prova a cambiare la legge elettorale e in alcuni casi (vedi Renzi – Boschi) anche la Costituzione per consolidare (anche con vere e proprie leggi truffa) il proprio potere. L’argomento usato più di frequente è che “per il bene del Paese” occorre rafforzare la stabilità del governo e dunque, con parlamentari in più attribuiti come premi alla parte che vince, la maggioranza che lo sostiene.

Dopo aver seminato tanta mala erba, perché stupirsi, o accusare di “populismo” o di pulsioni antidemocratiche chi reclama oggi una svolta presidenzialista del sistema politico italiano ? In fondo se la democrazia si riduce a sondaggi, a tifoserie, a idee strampalate e di corto respiro buttate lì per avere una manciata di voti tanto vale che il popolo elegga direttamente il governo. In fondo se chi siede in Parlamento non ha più un pensiero autonomo o un partito che lo sollecita, che lo mette a contatto con le istanze popolari, ma è pagato per distribuire bonus e approvare continue fiducie al governo, tanto vale che si riducano ancora i parlamentari e poi che si rafforzi il potere decisionale degli esecutivi, e poi che si tolgano i finanziamenti pubblici ai partiti, e poi…. tanto vale che si evitino le elezioni e che per un ventennio governino i “migliori” anche perché tutti gli altri sono peggiori.

Non prendetemi per un pessimista, tutto questo in parte è già successo e forse c’è ancora la possibilità di lasciarcelo alle spalle. Il 25 settembre non bisogna rinunciare al proprio diritto al voto e bisogna iniziare nuovamente a seminare l’erba buona, quella che ci permetterà, prima o poi, di tornare ad avere dei rappresentanti veri che siedono in Parlamento.

Intanto, senza dare nessuna indicazione di voto, credo sia giunto il momento di investire sulla rinascita di una capacità critica, di un campo largo di opposizione, capace di rappresentare i bisogni della gente, di indicare soluzioni nuove a problemi vecchi, di dire che il vestito tessuto negli ultimi vent’anni è logoro e non basta rammendarlo. Occorre trovare il coraggio di esplorare nuovi orizzonti di pace, libertà, uguaglianza, solidarietà e convivenza umana entro i quali collocare le soluzioni ai nuovi bisogni e alle giuste aspettative delle persone.

Il mio voto andrà a chi mi sembrerà più sincero nel dire NO alle larghe intese, primo passaggio per tornare a una democrazia parlamentare matura dove la politica e la rappresentanza sociale tornino a pesare, a presentare proposte alternative, ad interpretare diverse idee del mondo e della società, a competere senza menzogne, tradimenti e furbizie, nel rispetto reciproco e con la tutela offerta da una Costituzione robusta e condivisa.

