L’Unitre di Cuorgnè riparte con i corsi anno 2022 – 2023

L’Unitre Cuorgnè è una realtà socioculturale universitaria di volontariato costituente un centro di aggregazione e di formazione permanente per persone di tutte le età, senza distinzione di condizione sociale, di cultura, di nazionalità, di convinzioni politiche e religiose.

L’Unitre è l’università per tutte le età per un vero incontro generazionale, sono infatti presenti insieme giovani e meno giovani per un incontro di scambio tra generazioni che favorisca la crescita di cultura e di spirito critico in tutte le età, secondo la proposta dei ricchi percorsi proposti per l’anno accademico 2022- 2023 con ben 32 corsi presso la ex Chiesa della Santissima Trinità, iscrizioni tutti i mercoledì delle conferenze ore 14,30/25,30, oltre a corsi di ginnastica, inglese, canto corale. Disegno supporto per uso Smartphone, amici della lettura e fotografare. Poi si terranno gite e passeggiate o nuove iniziative che saranno comunicate durante le conferenze del mercoledì e attraverso whatsapp.

Cosa aspettate da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto e la strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri con L’Unitre di Cuorgnè

Conferenza inaugurale mercoledì 12 ottobre ore15,30 ex Chiesa SS Trinità- via Milite Ignoto a Cuorgnè dal titolo “… Cerea neh…”presenta Giorgio Cortese.

Per informazioni contattare la Direttrice dei corsi Maria Calvi di Coenzo tel 3473617703

Cuorgnè, 28.09.2022 Giorgio Cortese

