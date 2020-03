A Ivrea, lungo la sinistra orografica della Dora Baltea, , ovvero sul lato del

fiume rivolto verso il centro storico eporediese, vi è un percorso comodo e

gradevole per i mezzi, ma soprattutto per il passeggio, ma state calmi, non

quel passeggio che credete voi.

La cose più belle del Lungo Dora sono queste:

– Il fatto che su un lato scorra un fiume impedisce che da quel lato vi siano

dei negozi. Per colmo di zelo, in sostanza vi sono pochissimi negozi anche

sull’altro lato.

– Il fatto che ci siano pochi negozi comporta che ci sia pure poca gente, visto

che un ceruleo fiume non può sostituire la più opaca delle vetrine.

Nel primo tratto, partendo da Piazza Balla, il percorso pedonale è piuttosto

ampio, pur comprendendo anche la pista ciclabile, limitato a sinistra da una

ringhiera a confine del fiume, a destra una folta siepe separa il marciapiede

dalla strada carrozzabile. Ci avrebbe passeggiato volentieri pure Leopardi,

probabilmente.

Accostandosi alla ringhiera, vi è la possibilità di vedere uno stretto bordo

solido del fiume, dove stazionano, inevitabilmente, alberi tipici degli

ambienti umidi e golenali, quindi specialmente salici. Quelli piangenti si sono

affogati.

In quel breve tratto di terra inerbita, spesso riposano anatre delle specie

più varie, sempre tranquille e felici, tranne che a Carnevale, quando si

sentono accostate alle arance.

Queste anatre non sono moltissime, ma non è raro che a fare loro compagnia

contribuiscano delle notevoli pantegane incrociate col Tyrannosaurus Rex. E,

checché ne pensi il governatore veneto Zaia, l’arrivo dei Cinesi a Ivrea non ha

minimamente influito sulla loro popolazione in quei di Ivrea.

Andando ancora avanti, la siepe sulla destra finisce, ma presto compare alla

vita un grazioso giardino sull’altro lato della strada. Qui il marciapiede

diviene ancora più ampio, talmente tanto che si potrebbe camminare su quattro

file rispettando la distanza di un metro per il Coronavirus.

Lungo gli ultimi tratti di percorso si avrà modo di incontrare, sul

lato destro della strada, il monumento a Ettore Perrone, la fontana di Camillo

Olivetti, fino a terminare sul Ponte Nuovo, col sottostante ponte ferroviario.

Riguardo al Lungo Dora gli aneddoti sono innumerevoli.

Anni fa, un tale di Nome Gigno Vinia, aveva seguito un master per imparare

a fare la statua vivente. Visto l’ampio spazio a disposizione, il suddetto eroe

decise di fare una prova in una fresca domenica di aprile, proprio sul Lungo

Dora. Malauguratamente, quello era il periodo in cui i gabbiani avevano

iniziato ad avventurarsi, nella stagione invernale-primaverile, anche

molto lontano dal mare e, sentendosi ancora spaesati, si confusero coi

piccioni.

In tempi più recenti tale Georgia Popolo organizzò sul Lungo Dora il

presepe più lungo del mondo. Purtroppo a metà strada i Re Magi si ruppero

i coglioni.

Infine vi concedo, crepi l’avarizia, un aneddoto famigliare:

Mio padre arrivò a Ivrea dalla Toscana nel 1956, indovinate per lavorare

dove. Nei primi giorni di permanenza, visitò la città, scattando alcune

fotografie. Non poteva mancare una vista panoramica del Lungo Dora.

Anni dopo, riesaminando la foto stessa, notò che sul marciapiede deserto,

spuntava una fisionomia di giovane donna, vestita di bianco. Fece un

ingrandimento e…mah! Sta di fatto che mia madre, che all’epoca mio padre

non conosceva nemmeno di vista, aveva quella capigliatura, quel fisico e

un vestito bianco come quello.

Dora in poi non scrivo più niente del genere.

