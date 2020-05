Lunedì 18 maggio. In Piemonte solo 99 in terapia intensiva per Covid-19

Ieri l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti da Coronavirus, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono12.298 (+323) rispetto al giorno precedente): 1132 (+42) in provincia di Alessandria, 495 (+13) in provincia di Asti, 527 (+2) in provincia di Biella, 1277 (+45) in provincia di Cuneo, 1038 (0) in provincia di Novara, 6531(+203) in provincia di Torino, 560 (+3) in provincia di Vercelli, 632 (+13) nel Verbano-Cusio-Ossola, 106 (+2) provenienti da altre regioni.

Altri 3.815 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I decessi salgono a 3.632

Sempre ieri, l’Unità di crisi ha comunicato che sono 20 i decessi di persone positive al test e che il totale dei deceduti in Piemonte dall’inizio della pandemia è di 3.632, così suddivisi su base provinciale: 620 Alessandria, 219 Asti, 176 Biella, 341 a Cuneo, 311 Novara, 1613 Torino, 197 Vercelli, 124 Verbano-Cusio-Ossola, 31 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I contagi

Sono 29.619 (+72 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 3800 in provincia di Alessandria, 1571 in provincia di Asti, 1023 in provincia di Biella, 2698 in provincia di Cuneo, 2579 in provincia di Novara, 15.068 in provincia di Torino, 1250 in provincia di Vercelli, 1100 nel Verbano-Cusio-Ossola, 256 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 99. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1589.

Le persone in isolamento domiciliare sono 8186.

I tamponi diagnostici finora processati sono 253.479, di cui 140.774 risultati negativi.

Qui TABELLA E GRAFICI

• tabella riassuntiva dei dati al 18 maggio; gli andamenti delle positività al test virologico per Covid-19 in Piemonte al 17 maggio 2020 per giorno di diagnosi distinti per casi con e senza Rsa (grafici 1 e 2); gli andamenti dei casi Covid-19 positivi in Piemonte per giorno di insorgenza dei sintomi al 17 maggio (grafico 3); l’andamento dei decessi in pazienti Covid-19 al 17 maggio 2020 (grafico 4).

Italia. Gli attualmente positivi sono 66.553 Continua il trend generale in discesa dei nuovi positivi. In calo il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 18 maggio. L’incremento dei nuovi positivi è pari a 451. Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 225.886, così divisi: 127.326 guariti

66.553 attualmente positivi

32.007 deceduti (questo numero potrà essere confermato dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso) Tra gli attualmente positivi: 55.597 sono in isolamento domiciliare

10.207 ricoverati con sintomi

749 in terapia intensiva.

Commenti