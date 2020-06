Lunedì 15 giugno. Covid: oggi in Piemonte zero decessi.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 22.562 (+111 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 2520 (+58) Alessandria, 1281 (+2) Asti, 802 (+0) Biella, 2168 (+0) Cuneo, 2006 (+23 ) Novara, 11.761 (+24) Torino, 957 (+0 ) Vercelli, 917 (+4 ) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 150 (+0) provenienti da altre regioni. Altri sono 1883 “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

I DECESSI SONO COMPLESSIVAMENTE 4012

Sono 0 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è 4012 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 663 Alessandria, 248 Asti, 208 Biella, 391 Cuneo, 344 Novara, 1.769 Torino, 217 Vercelli, 131 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Sono 31.061 (+2 rispetto a ieri, di cui 1 in RSA e 1 screening) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivise su base provinciale: 4.011 Alessandria, 1864 Asti, 1042 Biella, 2829 Cuneo, 2740 Novara, 15.792 Torino, 1316 Vercelli, 1116 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 89 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 28 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 517 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2059. I tamponi diagnostici finora processati sono 369.294, di cui 203.736 risultati negativi.

* Tabella Regione

* la tabella riassuntiva dei dati al 15 giugno; gli andamenti dei casi di Covid-19 in Piemonte per data di prima diagnosi di positività al test virologico al 14 giugno per giorno di diagnosi distinti per casi con e senza Rsa (grafici 1 e 2); gli andamenti dei casi Covid-19 positivi in Piemonte per giorno di insorgenza dei sintomi al 14 giugno (grafico 3);l’andamento dei decessi in pazienti Covid-19 al 15 giugno (grafico 4). Qui la mappa del contagio in Piemonte

ITALIA. L’incremento di nuovi casi di Covid-19 è pari a 303. In calo il trend generale dei decessi. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 15 giugno. Complessivamente i casi dall’inizio dell’emergenza sono 237.290, così divisi: 177.010 guariti

25.909 attualmente positivi

34.371 deceduti (la conferma che la causa del decesso sia attribuibile esclusivamente al SARS-CoV-2 verrà validata dall’Istituto Superiore di Sanità). Tra gli attualmente positivi: 22.213 sono in isolamento domiciliare

3.489 ricoverati con sintomi

207 in terapia intensiva. Consulta le tabelle Situazione Italia 15 giugno

Ripartizione per province 15 giugno Consulta Situazione in Italia Mappe Versione desktop

Versione mobile

Commenti