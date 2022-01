L’umile matita.

La matita costa pochissimo, leggera e sempre pronta all’uso, non macchia e la pongo comodamente nel taschino. Grande l’umile matita, non inquina e non ha bisogno di alimentazione elettrica, e basta una gomma per potere cancellare quanto ho scritto sul foglio bianco. Penso che tutti abbiamo iniziato a fare i primi scarabocchi e le prime lettere dell’alfabeto con la matita e oggi anche tanti artisti per creare capolavori, personalmente ne ho sempre una a portata di mano per prendere degli appunti per la spesa. Oggi è usata da tutti nel mondo ma la sua nascita è curiosa. Pensate che nel XVI secolo in Inghilterra settentrionale in una valle, furono trovati dei blocchi di uno strano materiale nero. Sembrava carbone ma non bruciava; inoltre lasciava sulle superfici un segno nero lucido e facilmente cancellabile. Inizialmente fu chiamato piombo nero o piombaggine. Il minerale era untuoso e non so chi ha avuto la magnifica idea di mettere questo materiale in involucri di legno, ma già tra il 1560 e il 1570 circolavano nel continente europeo matite rudimentali. Questo minerale, detto allora piombo nero divenne molto appetibile anche a ladri e contrabbandieri, di conseguenza, nel 1752 il Parlamento britannico emanò una legge che ne puniva il furto con l’imprigionamento o l’esilio in una colonia penale. Poi nel 1779 il chimico svedese Karl W. Scheele fece la sorprendente scoperta che il piombo nero non era affatto piombo, ma una forma tenera di carbonio puro. Dieci anni dopo il geologo tedesco Abraham G. Werner le diede il nome di grafite, dal greco gràfo, scrivere. La gafite inglese per molti anni monopolizzò il mercato delle matite perché in Europa analoghi giacimenti erano di qualità inferiore. Ma la matita attuale nasce con l’invenzione del francese Nicolas-Jacques Conté che mescolò la polvere di grafite con l’argilla, ne fece dei bastoncini e li sottopose a cottura in forno, era nata la mina, il cilindro centrale di grafite, Conté brevettò la sua invenzione nel 1795. Grande umile matita, detta anche lapis, dal latino lapis haematites che significa, pietra di ematite. Infatti prima della scoperta della grafite venivano infatti utilizzati, con funzioni analoghe, bastoncini di carbone o di ematite, un ossido di ferro. Grande umile matita che mi insegna che è sempre la mia mano a guidarla, come la mano di Dio guida i miei passi e, quando non scrive più uso il temperino, come la matita soffre anche io devo affrontare le quotidiane preoccupazioni, che mi renderanno migliore e affilato come un lapis. Ma come nella matita non è il legno o la forma esteriore, ma la grafite che è all’interno che scrive sul foglio bianco, anche per me è importante quello che provo dentro il mio animo. Se la matita mi permette sempre di usare una gomma per cancellare gli sbagli, ogni giorno se sbaglio mi devo correggere per rimanere tra le righe del foglio, perché ogni giorno scrivo la pagina del libro della vita e tutto quello che faccio, ogni azione, lascia sempre una traccia. Ecco dobbiamo ogni giorno sempre essere come la matita che con la sua versatilità, resistenza, semplicità ed efficienza, l’umile matita ha resistito alla prova del tempo. Perciò ancora per molti anni, sia a casa che al lavoro, potremmo sentirci dire: “Qualcuno ha una matita?”, magari chiedono di noi!

Favria, 16.01.2021Giorgio Cortese

Buona giornata. La vita è sempre una quotidiana sfida, e ogni giorno dipende da noi decidere se accettare la sfida, oppure restare fermi per essere sepolti dalla polvere. Felice sabato.

