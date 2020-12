L’ultimo in Italia

Oggi non parliamo di biciclette, sentieri, ambiente, raccontiamo una realtà artigianale, una di quelle definite “eccellenze”, faticano ma sono parte della nostra cultura, sono parte del nostro modo di essere. Per Natale mi hanno regalato una chitarra, siamo andati a sceglierla in un laboratorio di Torino, da Ferrarotti, pare sia rimasto l’ultimo a fabbricare chitarre classiche in Italia. Un laboratorio che resiste, stringendo i denti, alla globalizzazione. Ma è l’ultimo, non ne sono rimasti altri.

Luigi Ferrarotti, il primo, è un falegname, all’inizio del ‘900 arriva con la famiglia a Torino a costruire gli arredi in legno dei vagoni dei tram. E’ anche appassionato di musica ed inizia a fabbricare chitarre e mandolini tanto che nel 1911, all’Esposizione Internazionale di Torino, ottiene un importante riconoscimento e decide di dedicarsi a tempo pieno all’attività. Da allora i Ferrarotti costruiscono chitarre, a Luigi segue Dionigi, poi un altro Luigi che a 85 anni è ancora in azienda e adesso Roberto, in un susseguirsi di riconoscimenti. Nel laboratorio accanto ai classici arnesi da falegname, attrezzature pensate e realizzate dai Ferrarotti per modellare le casse delle chitarre, rifinire i manici, assemblarle. Si può seguire la trasformazione, dal legno allo strumento musicale.

Una eccellenza artigianale, di quelle che ancora esistono e lottano per non essere sopraffatte dalla globalizzazione. Se cercate una chitarra, andate a farci un giro, insieme allo strumento tornerete a casa con una storia. Le storie ci fanno compagnia.

