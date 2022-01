C’è chi ancora se lo ricorda per gli anni passati con la fascia da sindaco di Ciriè. Chi invece è memore della sua esperienza da consigliere nei banchi del parlamentino di Caselle. Ma Luigi Chiappero è tanto altro. Per lui parla la carriera da vero e proprio principe del foro (in tanti lo conoscono come “l’avvocato della Juventus”, per dirne una…). E, come se non bastasse, è anche presidente dell’ente Parchi Reali.



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.