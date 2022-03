Era uno di quei personaggi considerati un po’ come il prezzemolo: da quando il genovese Carlo Dapino aveva messo piede a Lugnacco, oltre vent’anni or sono, si era dedicato anima e macchina fotografica al paese in cui aveva deciso di vivere la seconda metà della sua vita.

Presente sempre. Ai concerti di Santa Cecilia così come alle sfilate della banda e alle inaugurazioni del Comune, o ai ritrovi di quando esisteva ancora la Pro Loco, ai tagli nastri e alle commemorazioni dei caduti a Lugnacco e perché no anche nei piccoli paese vicini con [...]