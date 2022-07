Luglio, domenica pomeriggio.

Alla domenica pomeriggio il sole è ancora più rovente e l’afa opprimente che neanche le poche mosche si muovono. Le domeniche pomeriggio svuotano paesi e città, chi può va al mare, in montagna o come il sottoscritto a fare un giro per il verde Canavese. Nel ritorno passo da Rivarolo e per calmare l’arsura della gola e dato che sono un noto grupion, ghiottone in piemontese, ed una galuparìa, golosità, per il latte e gelato di Enrietto sono passato con mia moglie e comprare del gelato, finendo la domenica pomeriggio con una passeggiata a Rivarolo. Ma non guardavo le vetrine ne i passanti, i miei sensi erano concentrati sul sublime gelato. Dubito che ci sia al mondo una sorpresa più sconvolgente come gustare questo gelato. Nel mangiare questo gelato le papille gustative vibravano e se avessero potuto avrebbero applaudito con giubilo, mentre l’estate mi scorre vicino. Ritengo la vita simile alla combinazione di gelato con frutti di bosco, fresco e vellutato, una delizia del palato. Amo il gelato che si scioglie fra i denti per la gioia di tutti noi grupion. Mentre assaporavo il gelato il mio animo era percorso da brividi intensi che scuotevano i miei sensi. Grazie Giovanni Enrietto per il Tuo Latte a Gelato. Evviva!

Favria, 19.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno. Felice martedì

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C'è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita.

