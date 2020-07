Luglio!

Il mese di luglio deve il suo nome a Giulio Cesare, Gaius Iulius Caesar, nato proprio questo mese. Generale, statista e storico, Cesare, l’unico dei cesari che identifichiamo univocamente con Giulio Cesare, conquistò la Gallia, oggi Francia, Belgio e Paesi Bassi, modificò la struttura del governo romano in una dittatura, fu assassinato, e soprattutto contribuì a rendere il calendario quello che è oggi. A Cesare dobbiamo l’anno di 365 giorni, e l’esistenza di un anno bisestile ogni quattro. Fu lui, nel 46 a.C., a promulgare il calendario giuliano, elaborato sul ciclo delle stagioni dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria con altri matematici. Dopo aver assegnato 445 giorni all’anno 708 di Roma, oggi il 46 a.C., che definì ultimus annus confusionis, Cesare stabilì che l’anno avrebbe avuto 365 giorni e che ogni quattro anni si sarebbe dovuto intercalare un giorno in più. Proprio per questo, in seguito alla sua morte, Marco Antonio, decise di dedicare a Cesare il suo mese di nascita, Quintile, Quintilis, che così cambiò nome in Iulius. Quintile: significa quinto mese in latino, perché nel calendario romano, che di mesi ne prevedeva 10, marzo, aprile, maggio, giugno, quintile, sestile, settembre, ottobre, novembre e dicembre, per un totale di 304 giorni, era appunto il quinto mese. La riforma di Giulio Cesare prevedeva che l’anno, ormai sempre più lontano dal succedersi delle stagioni, cominciasse non a marzo, ma a gennaio, Ianuarius, mese dedicato a Giano, il dio italico bifronte, proprio perché segnava il passaggio da un anno a quello successivo. Nel 1582, Papa Gregorio XIII con una bolla papale introdusse il calendario Gregoriano che correggeva alcuni errori di quello giuliano ed ancora oggi è il calendario usato in Italia e dalla maggior parte dei Paesi nel mondo.

Favria, 1.07.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno tutte le emozioni più belle, tra cui empatia, condivisione, rispetto e perdono, hanno tutte la stessa matrice comune: l’amore. Se vuoi vivere una bellissima emozione vieni a donare il sangue a Favria mercoledì 8 luglio cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazio se fate passa parole e divulgate il messaggio.

