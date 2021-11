IVREA. Luca e Matteo sono i primi due studenti dell’IIS Camillo Olivetti di Ivrea ad essere stati all’estero per un’esperienza di studio-lavoro nell’ambito del progetto europeo Erasmus+. Hanno viaggiato fino in Svezia dove hanno fatto uno stage di un mese nella sede locale di Tecnau, azienda multinazionale con sede principale a Ivrea, per ampliare le loro conoscenze di automazione industriale e meccanica in un contesto internazionale ed altamente innovativo.

Sono partiti sabato 4 settembre dall’Italia per atterrare all’aeroporto di Copenaghen. Da qui, hanno attraversato in treno il ponte che unisce Danimarca e Svezia ed hanno [...]