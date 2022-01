L’orso nel mito della civiltà contadina.

Il tempo del carnevale è profondamente caratterizzato da maschere, una volta di animali che con la loro pubblica uscita nella comunità predicono il corso della nuova annata agraria, suggerendo al contadino una strategia da tenere circa i lavori agricoli. Il calendario festivo del Piemonte rurale è da sempre scandito da una vasta e complessa cerimoniali imperniata su usanze legate al risveglio della terra. In questo mondo, la luna era il più importante regolatore dei ritmi tradizionali, perché permetteva di stabilire con largo anticipo la natura dell’annata ventura consentendo di impostare il lavoro agricolo. L’orso carnevalesco andava in letargo ogni anno l’11 di novembre a San Martino che segnalava l’imminente arrivo della stagione invernale. Il risveglio dell’orso era associato alla comparsa nel cielo della luna invernale che annuncia la Pasqua: in questa notte tra il 1 e il 2 febbraio, l’orso usciva dalla sua tana per osservare la posizione dell’argenteo astro nel cielo. In relazione alla fase lunare, decideva se tornare in letargo oppure uscirne definitivamente. Secondo un proverbio molto diffuso, se in questa notte fatidica il cielo è scuro, risveglio in luna nuova, l’orso abbandonerà il suo giaciglio e quindi inizierà presto la primavera. Se al contrario il cielo è chiaro, risveglio in luna piena, l’orso tornerà a dormire per quaranta giorni e la primavera tarderà ad arrivare. Ciò serviva al contadino per ricordare, di anno in anno, come interpretare la posizione della luna e quindi sapere se sarebbe stata un’annata favorevole, Pasqua alta o negativa, Pasqua bassa. Ma perché l’orso assume il ruolo di predire il risveglio della primavera, perché durante il freddo inverno trascorre in letargo sotto terra. Nella tradizione contadina tutti gli animali la cui ricomparsa o uscita dal letargo è legata all’avvicinarsi della primavera sono visti nel ruolo di guida delle anime dei defunti. L’orso è dunque il conoscitore del mondo dei morti e delle relative divinità, e il suo letargo era interpretato come uno stato di quasi-morte stagionale da cui l’animale risorge, diventando un vero e proprio vincitore sulla morte. Per questo verso l’inizio e la fine dell’inverno erano anticamente percepiti con apprensione dalle comunità rurali, le quali credevano che le schiere dei morti tornassero a mescolarsi con i vivi. Ecco che il costume di travestirsi per identificarsi con queste schiere di anime riflette un’idea familiare, e cioè che per comunicare con i morti occorra diventare, almeno temporaneamente uno di essi. Questa tradizione sopravvive ad esempio a Cortemilia (CN), sulle colline dell’Alta langa, con l’orso di piume o a Valdieri con l’orso di segale, antichi carnevali che hanno per protagonista la trasformazione di un uomo in Orso, a simboleggiare il ritorno ad uno stato selvatico, di natura, a quella natura primordiale e misteriosa, generatrice di vita e sostentamento.

La figura mitica dell’orso, con varie declinazioni, di piume, di segale, di foglie di mais, o dell’uomo selvatico con tratti animaleschi è un leit motiv presente in molti carnevali tradizionali del territorio piemontese, ed il denominatore comune è sempre il legame con la terra, alla fine dell’inverno, celebrato dalla comunità rurale con un rito di fertilità e rinascita, in un momento culmine del calendario rituale contadino.

Favria, 31.01.2022 Giorgio Cortese

