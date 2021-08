Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Le energie che avete a disposizione sono buone, soprattutto nella prima parte del mese, complici i transiti nel segno amico del Leone. Successivamente la partita è più complessa, in particolare in Amore e nelle relazioni interpersonali, dove bisogna agire e parlare con cautela e tatto. Evitate di agire d’impulso.

TORO – Le Stelle vi sono amiche, grazie alla concentrazione di pianeti veloci nel segno amico della Vergine, che formano un importante aspetto di trigono con Urano, in transito in Toro. Sono favoriti i progetti di lavoro e di studio legati alla tecnologia. Favoriti anche gli affari di cuore.

GEMELLI – Il mese di agosto sarà di attesa, in vista di un autunno che si prospetta davvero “caldo”, ma soprattutto ricco di opportunità. Per intanto, a partire dalla metà del mese Venere in trigono privilegia gli affari di cuore e facilità chi si vuole impegnare in una dieta. I nati di inizio segno subiscono il transito di Lilith e qualcuno di loro potrebbe scoprire qualcosa di poco gradevole.

CANCRO – Sfruttate bene i transiti in Vergine, in buon aspetto di Sestile, per concedervi lunghe pause rigeneranti e momenti di relax, ottimi per recuperare energie. Riuscite a pensare meglio e a riflettere in modo costruttivo su progetti ed iniziative, organizzando il percorso per raggiungere gli obiettivi prefissi.

LEONE – Sfruttate bene queste settimane estive per concedervi il meritato riposo, dopo essere stati chiamati a far fronte ad imprevisti di ogni genere, causati da Marte. Adesso ci vuole una pausa di riflessione, utile per individuare gli obiettivi futuri. Gli amici sono affettuosi e dispensano buoni consigli.

VERGINE – La prima parte del mese vi vede protagonisti indiscussi dell’estate zodiacale. Venere e Marte danzano nel segno, complici di storie d’amore appassionate e di ritorni di fiamma inattesi. Per il resto è necessario dosare con cautela le energie, concedendosi anche pause ristoratrici.

BILANCIA – Nella seconda metà del mese potrete contare sull’appoggio di Venere per una conquista che vi stava particolarmente a cuore, oppure per lavorare ad un progetto di lavoro speciale. Meglio anticipare le mosse, perchè da metà settembre la presenza di Marte potrebbe rendere tutto più complesso.

SCORPIONE – Bisogna giocare d’anticipo, raggiungendo già ora gli obiettivi di studio e di lavoro che vi siete prefissi, perchè in autunno il transito di Marte, che sarà opposto ad Urano, renderà il quotidiano molto incerto. Decifrare i segnali di quanto accadrà non è semplice e allora meglio non farsi trovare impreparati.

SAGITTARIO – Approfittando di un periodo di calma relativa, avete l’occasione per consolidare gli obiettivi raggiunti ed eventualmente predisporre progetti e percorsi per le prossime settimane. Nei giorni di metà mese la Luna vi privilegia, con incontri, novità e sorprese gradite. Affari di cuore privilegiati nella seconda parte di agosto.

CAPRICORNO – Sfruttate nel modo migliore gli ottimi aspetti di trigono che giungono dal segno amico della Vergine, dosando bene le energie che arrivano da Marte, da utilizzare un po’ in tutti i settori della vita. Bene anche gli affari di cuore, soprattutto nella prima metà del mese. La settimana dopo Ferragosto potrà riservare qualche sorpresa.

ACQUARIO – Prendete una boccata d’ossigeno dopo il martello marziano a cui siete stati recentemente sottoposti. Lo stress si allenta e così la tensione ed è giusto concedersi qualche momento di relax, rigenerante. Giove torna sugli ultimi gradi del segno, evento speciale per i nati di febbraio. Amore al top, nella seconda parte del mese.

PESCI – Il mese di agosto vi vede un po’ affaticati, impegnati a contrastare le opposizioni dal segno della Vergine. L’aspetto più penalizzante è quello di Marte, capace di scompaginare programmi e tenervi sotto scacco. Anche Venere non facilita la vita di coppia e ci vuole più pazienza del solito, sia con i partner di sempre, che con i nuovi amori.

