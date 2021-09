Ascolta l'Audio Dell'Articolo

LORANZÈ. In seguito alla chiusura dall’Unione Chiusella il Comune di Parella ha definito delle nuove convenzioni per i servizi scolastici con il Comune di Loranzè per la scuola primaria. Il nuovo accordo è stato ratificato, a Parella, nel consiglio comunale del 3 Settembre.