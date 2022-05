Tornerà come nuovo il campo da calcetto comunale. La Giunta ha approvato un progetto dal valore di 80mila euro per la piastra situata in via Brun. Non sarà tutto a carico della comunità, anzi: il comune metterà 48mila euro mentre arriveranno finanziamenti per 32mila euro grazie alla partecipazione ad un recente bando regionale. Una cifra sostenibile per ridare ai ragazzi un luogo di ritrovo come si deve, specie ora che è in arrivo la bella stagione e che la pandemia sembra ormai essere sul viale del tramonto, offrendo quindi nuove opportunità di [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.