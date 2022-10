La città ha salutato don Pino il 10 agosto, il giorno del suo funerale.

Ora, però, l’amministrazione comunale è pronta a dare un nuovo ed importante riconoscimento all’uomo che è stato parroco della comunità di Loranzè per 57 anni.

La giunta ha deciso di intitolare una via alla memoria di don Pino Bischi, si tratta di una strada comunale, adiacente alla Palestra pluriuso ed al plesso scolastico, che collega Via Ivrea a Via Marra.

L’amministrazione del Sindaco Claudio Marchiori, quindi, ha scelto di rendere merito così al grande lavoro fatto da don Pino in città.