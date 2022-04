Perdite d’acqua alla scuola dell’infanzia nel mese di marzo. Il Comune ha dovuto procedere con urgenza per riparare due scarichi e in contemporanea è occorso sostituire un termostato guastato a seguito dell’usura. Passate le vacanze di Pasqua i problemi dovrebbero essere del tutto sistemati. Intanto anche presso il piazzale della Ex Società Cooperativa il comune ha dovuto riparare un tubo.

Commenti