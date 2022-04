Loranzè in lutto per la prematura scomparsa di Ferruccio Beata. L’uomo se n’è andato a soli 60 anni per ragioni di salute, lo scorso 21 aprile. Lascia sola la moglie Luz Stella. I funerali sono stati celebrati sabato 23 aprile presso la Chiesa Parrocchiale. Beata era molto conosciuto, attivo nella comunità locale. In passato fu anche dipendente pubblico presso il Municipio e collaborava con la Pro Loco e con il gruppo locale della Protezione Civile.

