TORRAZZA PIEMONTE. Sono trascorsi due anni e mezzo dall’inizio del secondo mandato del sindaco Massimo Rozzino. L’attuale primo cittadino vinse le elezioni del 2019 da unico candidato. Ma già dopo pochi mesi la maggioranza iniziò a dividersi su alcuni temi cruciali, come l’opposizione allo smarino. Ora, a sedere ai banchi della minoranza ci sono Marinella Bracco (ex vicesindaco), Luigi Corna e Rocco Muscedra (ex capogruppo di maggioranza).

I tre consiglieri hanno dunque deciso di tracciare un bilancio per sommi capi di questa prima parte della legislatura, evidenziando cosa, a loro detta, andrebbe fatto meglio.