TORRAZZA. L’opposizione di Corna, Muscedra e Bracco ha quasi gli stessi voti della maggioranza del sindaco

Nella votazione sulla questione smarino, nel consiglio comunale di venerdì 29 maggio si è manifestata una possibile futura minoranza composta da Marinella Bracco, Rocco Muscedra e Luigi Corna: sono i tre consiglieri (Bracco è anche vicesindaco) che hanno votato le mozioni “no smarino” proposte dagli ultimi due.

È finita tre a otto: gli otto sono il sindaco Massimo Rozzino, l’assessore Raffaella Lisa, e i consiglieri Alberto Baesso, Serena Bucci, Claudia Crema (delegata alla sanità), Antonio Losurdo, Anna Maria Memmo e Luca Palandri.

Non sappiamo ancora se la signora Bracco raggiungerà stabilmente i due colleghi Muscedra e Corna nel gruppo consiliare di minoranza “Torrazza Libera”. Se ciò accadrà, si consoliderà in consiglio un rapporto di forze di otto a tre, salvo ulteriori passaggi dalla maggioranza alla minoranza.

Però, possiamo calcolare i rapporti di forza anche in un altro modo, adottando il criterio delle preferenze ottenute dai consiglieri nelle elezioni del maggio 2019. Ed ecco la sorpresa: la somma dei voti dei tre consiglieri è quasi pari a quella degli otto di maggioranza: 229 preferenze contro 251.

Vediamo infatti le preferenze consigliere per consigliere: Luigi Corna aveva ottenuto 102 preferenze, Muscedra 75 e Bracco 52. Totale 229.

Quanto alla maggioranza, Raffaella Lisa aveva ottenuto 93 preferenze, Baesso 47, Palandri 39, Crema 28, Memmo 23, Bucci 20 e Losurdo 11.

Se dunque non guardiamo alla composizione del consiglio comunale – dove inevitabilmente i numeri sono distorti dalla legge elettorale maggioritaria e le preferenze non si traducono proporzionalmente in seggi – ma guardiamo al consenso conseguito un anno fa, i due schieramenti sono quasi alla pari. La partita è aperta e tutta da giocare.

