Michele Vietti, dalle Valli di Lanzo in Parlamento ora in Finpiemonte, una vita caratterizzata da grandi successi.

Michele Vietti, originario come la sua famiglia di Lanzo, non è solo un avvocato di successo, è un rinomato docente universitario che ha ricoperto negli anni cariche di notevole prestigio, quali quella di Vice Presidente del C.S.M e quella di Sottosegretario di Stato presso due Ministeri. In campo politico è stato un esponente di spicco dell’UDC e ora è Presidente di Finpiemonte, Finlombardia, ANFIR (Associazione Finanziarie Regionali Italiane) e ACOP (Associazione Coordinamento Ospedalità [...]



