L’onorevole Giacometto annuncia: “Ai comuni della collina chivassese, un finanziamento dalla Regione”

Buone notizie per i Comuni della collina chivassese, che nelle prossime settimane riceveranno un finanziamento della Regione Piemonte per interventi urgenti sui loro territori.

Infatti, con la pubblicazione della graduatoria degli enti locali ammessi al finanziamento ai sensi della Legge 18/84, la Giunta guidata dal Presidente Alberto Cirio ha dato un segnale di attenzione importante a quest’area della nostra provincia, collocando i Comuni di Brusasco, Cavagnolo, Casalborgone e Monteu da Po nella prima ripartizione dei fondi regionali a ciò destinati, pari a circa 13,2 milioni di euro per tutti i Comuni piemontesi nel corso del 2020.

In particolare, per Brusasco si tratta di 38.500 euro per l’asfaltatura della strada comunale di Sant’Orsola a Marcorengo, per il Comune di Cavagnolo di circa 10 mila euro per l’estensione e il miglioramento della rete di illuminazione pubblica, per il Comune di Casalborgone più di 60 mila euro per un’importante opera di consolidamento e di sistemazione idrogeologica dell’area cimiteriale e per il Comune di Monteu da Po, infine, di 21 mila euro per la manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica degli edifici comunali. La Regione, secondo quanto stabilito dal bando cui i Comuni hanno partecipato inviando i loro progetti, interverrà con un finanziamento pari al 50% del totale della spesa ammessa.

Si tratta certamente di una boccata d’ossigeno di rilievo per i nostri Comuni, a testimonianza di una precisa scelta del Presidente Cirio e del suo Assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi di sostenere concretamente le piccole comunità che caratterizzano il nostro Piemonte, come è da sempre nel programma di Forza Italia.

Lo ha dichiarato in una nota Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia

Commenti