L’ombra.

Durante la giornata con il sole alto allo zenit l’ombra mi è amica anche nel senso che è il segno di riconoscimento della mia umana corporeità. Ogni giorno getto la mia ombra sulla terra fino a che resto vivo, e nessuno può rubarmela. Invidio l’ombra che duplica il reale senza il fardello dei dettagli. Ma l’ombra è anche segno della mia vita umana, che è l’attraversamento di luce e tenebra. L’ombra assorbe e trattiene, e mi ricorda sempre che l’inquietudine mi è compagna perenne, anche nei momenti di fugace felicità. Ogni giorno dal mattino quando mi alzo mi rimetto in cammino, ma non sono solo, cammino con l’ombra che mi rassicura che sono vivo. In estate mi riparo all’ombra, talvolta sedendo, talvolta camminando, e nel riflettere ricerco nel mio animo tracce di verità e riprendo il cammino. Quando sono seduto all’ombra oggi, è perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa. Riprendo il cammino seguito dall’ombra e del mio passaggio rimangono solo delle flebili impronte, e, niente più. La mia vita è quella di un viandante ed il cammino si fa andando e nel rivolgere lo sguardo sul sentiero della vita che mai tornerò a rifare. Nella vita tutto passa, tutto resta, ma il mio vivere è un passare, un passare battendo sempre nuovi sentieri. Alzo la testa e rivolgo il viso verso il sole e l’ombra cade alle mie spalle. Che bello, tutte le varietà, le delizie, la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. Concludo riflettendo chi mai farebbe il nostro bene se non esistesse il male, e come apparirebbe la terra se vi scomparissero le ombre?

Favria, 31.08.2021Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita fino a quando abbiamo il vento in poppa dobbiamo sapere navigare. Felice martedì

Ed eccolo qui, all’improvviso, l’ultimo giorno d’agosto. E l’estate che piano piano se ne va scivola via, tra una nuvola passeggera e un temporale. L’ ultimo giorno d’agosto è il preludio di tanti nuovi inizi, da sempre. Quest’anno è arrivato all’improvviso e quasi mi aspetterei il ritorno di un’altra estate, con il solleone e l’aria bollente. E invece l’autunno è vicino e questo è l’ultimo giorno d’agosto. E’ spuntata in casa l’ombrelliera, in caso di pioggia. E si, l’ultimo giorno d’agosto, aspettando settembre con i suoi nuovi inizi.

