LOMBARDORE. Frontale in via Rivarolo: un uomo trasferito al Cto

Schianto tra due auto nel pomeriggio in via Rivarolo a Lombardore. Per cause in corso d’accertamento, una Fiat Panda si è scontrata con una Fiat Punto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura e di Volpiano, oltre all’elisoccorso e l’ambulanza del 118.

Il conducente della Panda è stato estratto dall’abitacolo solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco: elitrasportato al Cto di Torino, i medici non hanno ancora sciolgo la prognosi.

Il conducente della Punto è stato invece trasferito a Ciriè, in ospedale, per le cure del caso.

Benvenuto! Accedi con le tue password! E-Mail Password Ricordami Abbiamo semplificato il metodo di registrazione. Se sei un abbonato alla VERSIONE DIGITALE non serve fare una nuova registrazione, puoi accedere con lo stesso account. Se sei un abbonato alla versione digitale, e sei registrato al sito con la stessa email puoi unificare l’account semplicemente cambiando la password su una delle due piattaforme. Automaticamente il sistema aggiornerà gli account. CHIUDI