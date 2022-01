Il Reddito di Cittadinanza prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale.

All’interno di tali Patti è prevista, per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (“PUC”), quali progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

I PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la [...]