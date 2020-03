Locupletare

Ho letto in un giornale questa parola, locupletare,dal significato di arricchire, e deriva dal latino: locupletare, derivato di locuples ricco, composto di locus terra e -ples pieno, insomma pieno di terre. Una parola bella e rara, che sono in pochi a conoscere e in ancor meno a usare e letta per puro caso. Locupletare significa arricchire, e denota questo significato a partire dall’immagine più atavica della ricchezza, cioè la terra. Locupletato è chi o ciò che è stato munito di averi ingenti, o arricchito in senso figurato. Il rampollo della casata si ritrova locupletato senza aver mosso un dito, il ricercatore vuole locupletare il saggio prima di darlo alle stampe, e lo scrittore decide di locupletare un certo ramo narrativo con un’opera a sé stante; della frutta fresca e buona locupleta le forze dei lavoranti ed ahimè i bagordi golosi, inevitabilmente, locupletano la pancia.

Favria, 23.03.3020 Giorgio Cortese

La felicità è interiore, non esteriore; infatti non dipende da ciò che ho, ma da ciò che sono.

Commenti