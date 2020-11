Lockdown e attività fisica, l’Assessore Raso spiega come comportarci

Siamo in un nuovo lockdown, in questa rubrica la Dottoressa Francesca Cerliani, psicoterapeuta, ci ha raccomandato di muoverci, di stare all’aria aperta. Noi vogliamo continuare ad andare nei parchi settimesi, sentirci liberi, guardare i colori dell’autunno, camminando o pedalando, ma lo possiamo fare? Siamo pieni di dubbi, bombardati da opinioni contrastanti.

Per capire cosa ci è consentito fare, chiediamo aiuto all’Assessore all’ambiente di Settimo Torinese, l’Arch. Alessandro Raso.

Assessore grazie per avere accettato di rispondere alle nostre domande su tematiche che ci paiono controverse. Partiamo a razzo, perché la differenziazione tra attività motoria ed attività sportiva?

Ciao Gianni, grazie a te ed a tutti i lettori per questa “chiacchierata”. Innanzitutto, la differenziazione tra i due tipi di attività si è resa necessaria per garantire una forma di protezione (tramite l’uso di mascherina), tra chi fa movimento “leggero” per tenersi in forma ma senza fare movimenti intensi, svolgendo quindi quella che viene definita attività motoria, e chi invece fa attività più impegnativa, come la corsa o il jogging, che prevedono la possibilità di non utilizzare la mascherina e che sono assimilabili all’attività sportiva. Non necessariamente la differenziazione è tra l’attività agonistica e quella non agonistica. Il Dcpm individua di fatto delle intensità di allenamento e di sforzo differenti.

Se facciamo attività motoria dobbiamo rimanere nei dintorni dell’abitazione, se facciamo attività sportiva possiamo andare nei parchi?

Ricordando sempre che siamo attualmente in zona rossa, il Dpcm dice testualmente: l’attività motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell’abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine. L’attività sportiva è consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimità della propria abitazione.

E in bicicletta come dobbiamo comportarci? Anche qui esiste la suddivisione tra attività motoria e sportiva?

Si, certo, il ciclismo, data l’intensità dello sforzo, è compreso tra le attività sportive, per cui ne è consentito lo svolgimento, esclusivamente all’aperto e in forma individuale, sono quindi vietate le uscite di gruppo.

Rimane però un dubbio, in quanto “E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

Ad oggi i due punti si contraddicono, quindi speriamo in ulteriori chiarimenti da parte del ministero.

Non è facile districarsi tra queste differenziazioni. E’ troppo se le chiediamo di riassumerci, in pochi punti, come possiamo muoverci?

Se volete semplicemente passeggiare o camminare, dovete stare nei dintorni di casa ed usare la mascherina.

Se volete correre o fare jogging potete farlo sempre in forma individuale, potete recarvi anche lontano da casa e potete non usare la mascherina. Dovete restare, però, entro i confini comunali.

Se volete andare in bici potete farlo sempre in forma individuale e senza mascherina. Potete recarvi anche lontano da casa ma non è ancora chiaro se potete uscire dal comune di residenza, meglio, quindi, rimanere nel territorio del proprio comune.

Assessore Raso, grazie per l’aiuto, potremo svolgere le nostre attività con più consapevolezza, camminare, correre, andare in bicicletta senza infrangere le regole.

giannifina

