L’ocasion arangia la ciaparia (la scoela, scudela), ant la stagera.

Prendo spunto da questo vecchio proverbio Canavesano citatomi dal saggio Melampo, pseudonimo, che traduco, l’occasione sistema tutte le scodelle nella credenza! Questi sono indubbiamente giorni in cui bisogna tenersi impegnati, innanzitutto col pensiero. La mia dose quotidiana di memoria volatile, congeniale alla frenesia del quotidiano, si mostra improvvisamente adesso per quello che è, superficiale, parziale, ingannevole. Rifletto che sia necessario pescare più a fondo, spingermi giù, sino nelle profondità dei saggi del passato, nelle memorie antiche, quelli che lascio inesplorati per mancanza di tempo. Dalla mia finestra e balcone osservavo un mondo fatto di pochi passanti, indaffarati e muniti di mascherine, intenti a muoversi fugacemente attraversando il mio limitato campo visivo senza emettere suoni degni di nota. A pensarci, tutto è silenzioso, in tranquillo e rallentato. Questo per riflettere che questa pandemia sta portando con sé una magnifica occasione nella nostra società ormai dedita soltanto alla produzione, al consumismo, dove quello che conta è solo fare soldi, spenderli, inquinare, fregare il prossimo. Questa tragica epidemia, nella sua funebre drammaticità, ci sta dicendo di fermarsi un attimo e di ragionare per riflettere. Non dico che sia un invito alla lentezza ma dato che stiamo molto a casa penso a questa vita sempre di corsa e mi domando, ma quanti di noi si sono fermati l’ultima volta per ammirare un tramonto? Per ascoltare il rumore del mare, per dedicare il proprio tempo alle persone che contano davvero, per conoscere meglio noi stessi, per tornare a meravigliarci di qualcosa, di ascoltare con attenzione? Purtroppo siamo sempre di corsa e adesso che siamo confinati in casa abbiamo modo di riflettere. Certo vengo preso dall’horror vacui, paura del vuoto, vista la quotidiana frenesia, ma stare fermi aiuta e allora nella clausura della casa pensiamo che dietro ogni problema c’è un’opportunità anche adesso in questo mare in tempesta pieno di difficoltà. In ogni giorno ci sono 1.440 minuti. Questo significa che abbiamo 1.440 opportunità al giorno per fare qualcosa di positivo e poi alla fine ogni scodella quotidiana troverà il suo posto nella grande credenza della vita, se abbiamo fiducia, speranza ed un pizzico di ottimismo

Favria, 26.06.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno le mie quotidiane decisioni determinano ciò che diventerò e dove andrò nella vita!

