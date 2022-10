Un grave lutto ha colpito la comunità di Locana. E’ mancata una ragazza di 28 anni, Valeria Aimonetto, e come sempre in questi casi, in un paese dove tutti si conoscono, la notizia gira casa per casa provocando sconcerto e sincero dolore.

Era un medico e si era laureata meno di tre anni fa, il 24 ottobre 2019, ottenendo l’abilitazione pochi mesi prima che la sua categoria professionale venisse investita dalla sconvolgente esperienza del Covid: proprio ai giorni più duri della prima ondata pandemica (il 27 marzo 2020) risaliva la sua iscrizione all’Albo dei Medici.

Valeria [...]