LOCANA. Donna ferita durante un corso di canoa sul Vallungo. Oggi pomeriggio, sabato 3 luglio, la squadra della Delegazione Canavesana specializzata per interventi sull’alveo di torrenti di montagna, è intervenuta sul torrente Vallungo, in frazione Chironio in comune di Locana in valle Orco.

Una donna che partecipava ad un corso di canoa sui torrenti è caduta battendo malamente la schiena sulle rocce.

A dare l’allarme i suoi compagni di avventura, che hanno avvisato il soccorso alpino. Stabilizzata, la donna è stata portata in un posto in cui fosse possibile l’intervento dell’elicottero del 118, che l’ha trasferita al CTO.

Le sue condizioni non sono gravi.

