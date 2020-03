LOCANA. Coronavirus: da Milano per pescare in Canavese, denunciati. Erano partiti da Milano, nonostante il divieto di spostarsi senza giustificato motivo, con l’intenzione di trascorrere qualche ora pescando in un torrente della Valle Orco, in provincia di Torino. In due sono stati individuati e denunciati dai carabinieri in località Fornolosa, una frazione del comune di Locana, mentre stavano posizionando le canne da pesca lungo il corso d’acqua. La denuncia è scattata per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Commenti