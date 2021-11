LOCANA. “Sarebbe bene che alla retorica sulla centralità della montagna, delle terre alte, delle aree disagiate e dei piccoli comuni seguisse anche qualche azione concreta.

Perché questa centralità, annunciata in ogni occasione dalla Giunta Cirio e della sua maggioranza, si registra solo nelle parole, non certo nelle politiche e negli atti concreti della Regione Piemonte. Lo conferma quanto sta avvenendo a proposito del servizio di Guardia Medica (continuità assistenziale). Un servizio prezioso per chi abita nelle valli”.

Il consigliere regionale Alberto Avetta commenta così le notizie di questi giorni e il grido di allarme dei medici di guardia medica [...]