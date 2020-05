LOCANA. Cade nell’Orco mentre pesca, salvato dal Soccorso Alpino

LOCANA. Cade nel torrente Orco mentre sta pescando e rimane ferito. È quanto successo in serata ad un pescatore di Ciriè, R. C., classe 1948. Sul posto è intervenuta la squadra di Locana del Soccorso Alpino.

Il figlio del pescatore ha chiamato i soccorsi ma non sapeva bene a quale altezza si trovassero e per questo motivo gli uomini del Soccorso Alpino hanno dovuto risalire velocemente il torrente per trovarli. L’unica indicazione, la vicinanza ad un semaforo lungo la strada, lì dove avevano parcheggiato l’auto. Individuato il veicolo tra Rosone e Fornolosa, i soccorritori si sono spostati lungo il torrente insieme ai carabinieri e sono quindi giunti sul posto, dove hanno potuto mettere in salvo il ciriacese.

Commenti