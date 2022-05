Una moltitudine dei narcisi simili ad una nuvola che galleggia in alto sulle pendici del monte Verzel. Che spettacolo, che meraviglia una moltitudine di bianchi narcisi che nei campi fluttuavano e danzavano nella brezza del pomeriggio. Tutto intorno, una nuvola di narcisi simili alle stelle che splendono e scintillano come nella Via Lattea, si stendevano nei campi senza soluzione di continuità. I narcisi tra ogni filo d’erba sembrano contenere una biblioteca dedicata alla meraviglia, al silenzio e alla bontà. E SI, il meraviglioso è sempre bello, anzi, solo il meraviglioso è bello. Vi invito, se non siete stati ad andare al Pian delle Nere è un largo spazio pianeggiante sulle pendici del monte Verzel da cui si gode una bellissima vista sul Canavese e sulla Serra e in questi giorni i prati attorno all’area si colorano di bianco grazie alla fioritura dei narcisi.

Favria, 20.05.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La gioia può nascere e morire in pochi istanti. Felice venerdì

Commenti