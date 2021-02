Lo strano caso del sindaco negazionista

Ha fatto scalpore la notizia. Riassumiamola così: sulla pagina istituzionale del comune di cui è primo cittadino esce un comunicato sghembo, delirante, negazione di verità storiche incontrovertibili. Di una tragedia immane come la Shoa, il nazismo, la guerra, i lager si fa un minestrone indigeribile, un vomito rancoroso mischiato ad un sarcasmo insopportabile. Dunque, i morti nei campi degli orrori non sarebbero poi così tanti, e magari causati dalla cattiva igiene, perché si sa che gli Internati, i Deportati, i carcerati, fino agli attuali migranti rinchiusi nell’inferno di Bosnia, vaganti in balìa delle onde nel Mediterraneo, erano e sono sporchi per loro natura, puzzano, e poi finiscono per ammalarsi e morire, malgrado le amorevoli cure dei carnefici nazisti e criminali.

Questo stava scritto a nome del sindaco, e proprio nel Giorno della Memoria. Stortura mentale, ignoranza e pessima scelta dei tempi.

Fioccano le proteste della minoranza. Una deputata PD denuncia alla Magistratura, il caso diventa di dominio pubblico e suscita una valanga di reazioni che ammutoliscono l’uomo. Il comunicato viene ritirato, poi la palla passa al portavoce che lo avrebbe scritto all’insaputa del principale, con un copia incolla ricavato dalle “frasi celebri” trovate su Internet. Poi si passa ad esibire a discolpa un quadro dell’Anpi, si propone la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre… Il copione è prevedibile, persin scontato. Le giustificazioni? “Io non sapevo”, “Non l’ho letto”, “Sono gli avversari politici che mi vogliono rovinare”.

I social amplificano e finiscono per esagerare quando (se è vero) qualcuno minaccia di morte colui e la sua famiglia. La folla, si sa, prima si fa i fatti propri, poi si indigna, infine passa al linciaggio. Lo sdegno è stato troppo forte per tacere, e bene hanno fatto tutti quelli che hanno inviato, nei dovuti modi, le loro proteste. Si è mossa l’Anpi provinciale, e l’abbiamo fatto anche noi, nel nostro piccolo. Un membro del Direttivo di Sezione ha ulteriormente inviato, “sponte sua”, una efficace ramanzina, di quelle che lasciano il segno.

Siamo ragionevolmente sicuri che il sindaco abbia imparato la lezione: cioè di pensarci bene prima di avventurarsi su strade di cui non conosce bene la direzione. Non saranno cambiate le sue convinzioni di fondo, presumiamo, visto che i partiti che ha frequentato in passato non brillano per libertà e democrazia, e che già si difende rivendicando la libertà di parola contro quei “nazisti” (ahimé, ci risiamo) che lo hanno attaccato; però almeno tacerà in pubblico, soprattutto nell’espletare le sue funzioni di rappresentante del popolo, che ha giurato sulla Costituzione antifascista.

Derubricato il caso ad ignoranza, ingenuità, venature di nero, si potrebbe richiudere il faldone e metterlo in archivio, però, però… Qualche considerazione va invece fatta.

Nel 2017 pubblicammo i risultati di una inchiesta svolta da un gruppo di lavoro di “Patria Indipendente”, rivista dell’Anpi, dal titolo “La galassia nera su Facebook – Fascismo ed estrema destra: una mappa. I primi risultati di uno studio sulla diffusione dell’estremismo “virtuale” e “reale”. 2700 pagine sul social network”.

Sì, avete capito bene: ben 2.700 pagine fb che inneggiano al fascismo e si pongono come modelli per una società “nuova”, per sovvertire quella attuale ed instaurare nuovamente “l’uomo forte”, il duce, e via con i sovranismi, razzismi, odi, negazionismi, inumanità. Altre 6.000 pagine fiancheggiano questa galassia nera con vergognosi “mi piace”.

Un lavoro poderoso, gigantesco, svolto dall’Anpi, il più delle volte sottaciuto, forse perché i dati rivelati erano tanti, una mole gigantesca, e l’impegno coerentemente conseguente sarebbe stato di alzarsi e “ritornare in montagna”, o meglio “far fuori quei topi di fogna”?

No, invece. La soluzione la conosciamo, e va in due direzioni parallele: il grande lavoro per riportare la Memoria nelle aule scolastiche e fra i Cittadini, perché solo un cervello allenato ed un cuore empatico possono capire e forgiare i necessari anticorpi alla barbarie; la formazione delle Istituzioni, perché, come diceva il Presidente nazionale Anpi (ora Emerito) Smuraglia, tocca a loro il compito di far rispettare le leggi (che già ci sono) contro i rigurgiti fascisti. Cioè, i Cittadini devono indignarsi, certo, ma poi pretendere dai loro rappresentanti l’azione concreta di denuncia formale alle Forze dell’Ordine per l’intervento della Magistratura. Il sottoscritto, che pure a suo tempo aveva denunciato gli appartenenti ad una formazione eporediese che inneggiava ai torturatori repubblichini della x mas, ora agirebbe convintamente in tal modo.

Se mi è permessa una osservazione, troppo spesso si vedono sui social affermazioni assolutamente condivisibili, prese di posizione, denunce contro il fascismo, cui non corrisponde altrettanto impegno oltre la tastiera. Se le voci antifasciste che si levano dal web corrispondessero ad altrettante persone impegnate, l’Anpi avrebbe un numero di iscritti ben oltre i circa duecentomila attuali, potrebbe fate tante cose in più, e la Resistenza sarebbe un fatto corale.

Purtroppo, spesso ci si limita ai singoli casi, certo rappresentativi, certo facili a raccontarsi sui media, ma quasi ininfluenti rispetto ad un universo che è sotto gli occhi di tutti, ma pare invisibile e non suscita uguali reazioni sdegnate e continuate nel tempo. Stiamo parlando di forza nuova, casapound, lealtà – azione, generazione identitaria, movimento patria nostra, unione per il socialismo nazionale – r.s.i., azione identitaria, casaggì, fronte nazionale, movimento idea sociale, movimento sociale fiamma tricolore, fiamma nazionale, fronte patriottico, destra sociale, progetto nazionale, movimento fascismo e libertà, movimento italia sociale, difesa sociale, movimento sociale italiano – destra nazionale, avanguardia nazionale, movimento sovranità e difesa sociale, movimento patria sociale, azione dannunziana, alleanza calabrese, azione frontale, nuovo ordine nazionale, azione… e via delirando…

Ecco perché il sindaco canavesano negazionista appare ben misera cosa, un ometto senza neppure il coraggio delle proprie idee, di fronte ad una pericolosissima galassia nera che si è infiltrata ovunque, compresi certi partiti. Se fossero soltanto quelli come lui, l’antifascismo avrebbe già vinto, e la Costituzione interamente applicata.

Un consiglio pratico, così, per concludere il ragionamento: iscrivetevi all’Anpi, siate anticorpi sani e determinati dentro un’Associazione nata nella Resistenza ben 77 anni fa e che ha fatto di Memoria e difesa della Costituzione la sua mission, senza mai tentennamenti.

Commenti