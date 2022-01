Lo stomaco!

Parlando dello stomaco mi viene da pensare al celebre apologo, sempre attuale, del senatore Menenio Agrippa, discorso pronunciato da quest’ultimo nel 494 a.C. ai plebei in rivolta che, per protesta, avevano abbandonato la città e occupato il colle Aventino, per ottenere la parificazione dei diritti con i patrizi. L’apologo ci è pervenuto grazie allo storico Tito Livio, ecco cosa disse Agrippa: “Una volta, le membra dell’uomo, constatando che lo stomaco se ne stava ozioso, ad attendere cibo, ruppero con lui gli accordi e cospirarono tra loro, decidendo che le mani non portassero cibo alla bocca, né che, portatolo, la bocca lo accettasse, né che i denti lo confezionassero a dovere. Ma mentre intendevano domare lo stomaco, a indebolirsi furono anche loro stesse, e il corpo intero giunse a deperimento estremo. Di qui apparve che l’ufficio dello stomaco non è quello di un pigro, ma che, una volta accolti, distribuisce i cibi per tutte le membra. E quindi tornarono in amicizia con lui. Così senato e popolo, come fossero un unico corpo, con la discordia periscono, con la concordia rimangono in salute.” Agrippa spiegò l’ordinamento sociale romano metaforicamente, paragonandolo ad un corpo umano nel quale, come in tutti gli insiemi costituiti da parti connesse tra loro, gli organi sopravvivono solo se collaborano e, diversamente, periscono; conseguentemente, se le braccia, il popolo, si rifiutassero di lavorare, lo stomaco, il senato, non riceverebbe cibo ma, in tal caso, ben presto tutto il corpo, braccia comprese, deperirebbe per mancanza di nutrimento. Il compito di questo organo è quello di avviare la digestione secernendo succhi acidi ed enzimi, trasformando il cibo in una sostanza semifluida e opaca detta chimo. Ma questo luogo di trasformazione è presente in molti miti dove l’eroe viene inghiottito da un mostro e lì rimane fino a quando viene restituito, più maturo, al mondo, nelle Bibbia troviamo Giona e poi Pinocchio il famoso burattino. E si lo stomaco è da sempre sulla bocca di tutti e, non solo perché ogni nostro mangiare e bere passa di lì, ma anche perché attorno allo stomaco si è sviluppata una ricchissima espressività linguistica, diciamo infatti stomachevole, voltastomaco, pelo sullo stomaco, peso sullo stomaco, buco nello stomaco, stare sullo stomaco, stomaco di ferro, pugno nello stomaco, farfalle nello stomaco, per non parlare dei rospi da ingoiare e dei bocconi amari. Questo sacco allungato di muscolo e mucosa, capace di movimento e sosta alimentare obbligata tra esofago e intestino, era definito anticamente un laboratorio alchemico dal medico e filosofo rinascimentale Paracelso. Alzi la mano che proprio nello stomaco gli pare di sentire l’ansia e la paura. Lo stomaco mi duole se mangio troppo, sento delle fitte se mi metto in testa di fare dieta e non magio affatto, tanto da farmi i morsi della fame. Noi esseri umani ne abbiamo uno solo, ma i ruminanti ne hanno un paio ha origianto inh iatliano tanti modi di dire dall’avere uno stomaco di ferro, nel sopportare situazioni difficili con coraggio oppure avere lo stomaco in fondo alle scarpe, nel senso di avere un grande appetito, nel senso di sentirsi in grado di mangiare abbastanza da riempire uno stomaco allungatosi fino ai piedi. Per mangiare tanto però bisogna avere uno stomaco da struzzo. Allo struzzo si attribuisce la capacità d’inghiottire gli oggetti più vari senza riportare alcun danno. In effetti quest’uccello è in grado d’immagazzinare in una parte dello stomaco tutto quello che inghiotte e che non risulta digeribile, come sassi, chiodi, pezzi di legno e così via. Ma se mangiamo troppo possiamo dar di stomaco, dando fuori tutto quello che abbiamo mangiato. E si possiamo essere delicati di stomaco, possiamo avere problemi digestivi, ma anche essere essere schizzinosi, incontentabili, ipercritici, non trovare mai niente di abbastanza buono. A volte dobbiamo fare qualcosa controvoglia, molto malvolentieri quasi con disgusto e allora si dice fare qualcosa contro stomaco. E allora sentiamo rivoltare lo stomaco, provando nausea, schifo, ribrezzo o altre sensazioni sgradevoli. Mi fermo di qui nel parlare sullo stomaco per non stare, scusate il gioco di parole, sullo stomaco, modo di dire per indicare le azioni che possono suscitare una forte avversione come adesso se continuo a scrive su questo organo dell’apparato digerente inivitandoVi a non dare troppo peso a quanto scritto che magari non riuscite digerire e che Vi sono rimaste impresse nella bocca leggendole adesso.

