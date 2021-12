Lo specchio.

Una donna di nome Pandora lo trovò in un mercatino di Natale. Lo specchio era in una borsetta rossa. Lo specchio si trovava all’interno in una tasca. La venditrice si raccomandò con Pandora di non rompere lo specchio, porta sfortuna. Èn andora si mise a ridere dicendo che non ci credeva. La venditrice aggiunse che se lo specchio si rompeva, l’unico modo di liberarsi della sfortuna era di riportagli indietro la borsetta. Pandora se ne andò ridendo e per un po’ le cose filarono lisce. Poi durante una festa la borsetta finì schiacciata sotto un mucchio di cappotti e lo specchio si ruppe. L’indomani Pandora si era presa una butta influenza, ma pensava ad un male di stagione. Poi la madre si prese la polmonite, allora Pandora incominciò a detestare la pochette e la nascose in solaio. In estate Pandora seppe che veniva licenziata, poi sua madre ad inizio dicembre ebbe una ricaduta e poteva morire. Pandora andò nel solaio, ritrovo la borsetta nascosta in un vecchio armadio e la riporto alla venditrice che appariva adesso ai suoi occhi una megera e scappò via. Appena andata via la venditrice prese un nuovo specchio e lo rimise nella borsetta in attesa di una nuova cliente, intanto poi gli sarebbe stata riportata come ogni Natale.

Favria, 23.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata, a Natale ai miei avversari regalo il perdono, a chi arrogante la tolleranza, ai miei amici il cuore, a chi ha bisogno il mio aiuto sincero. Ma a tutti regalo rispetto e riconoscenza. Felice giovedì

