Lo specchietto retrovisore.

Molte volte mi lascio governare dai ricordi. I ricordi possono essere racchiusi in una vecchia foto, allora sono piacevoli, ma spesso quando faccio delle scelte, prendo le decisioni molto spesso, in base ad eventi passati che molto probabilmente non torneranno più nella mia vita.

I ricordi fanno parte del grande baule emozionale che ognuno di noi acquisisce nel corso della sua vita, e personalmente i miei sono un cassetto dell’animo che amo aprire per immergermi quando ho bisogno di tranquillità o di trovare stimoli positivi per affrontare le sfide del futuro.

Oggi mi domando se questo continuo tuffo nel passato fa davvero bene?

Ho riflettuto su questo durante una passeggiata domenicale, facendo una distinzione sui ricordi.

Ho dei ricordi postivi come ricordi scolastici, il primo giorno di lavoro, il giorno del matrimonio, la nascita dei figli, e anche di piacevoli momenti di vacanza estiva con la famiglia e con i miei genitori ed affetti più cari.

Sono questi ricordi che fanno vibrare l’animo di una lieta felicità, che mi danno sollievo e ristoro e di alcuni di loro se chiudo gli occhi concentrandomi nel silenzio mi pare di rivivere adesso quello stesso momento sentendo gli stessi profumi e fragranze di cibi che avevo allora mangiato con il lieto ricordo.

Poi ho dei ricordi di segno opposto che mi provocano scoramento e sconforto, ma per questi evito cercarli nel cassetto della memoria e anzi, cerco di metterli sempre in fondo per fare affiorare i positivi, quelli detti prima.

Questi ricordi escono quando inizio a rimuginare sul mio passato, su quello che avrei potuto o dovuto fare, a volte rinvangando ciò che è accaduto anche molto tempo fa discutendo con la persona coinvolta.

Mi sono domandato allora se questo rimuginare mi fa perdere di vista il presente!

Quando lavoravo mi sono trovato ad assistere a discussioni tra colleghi e a volte tra coppie di clienti che litigavano con frasi tratte dallo stesso copione: “Sì ma lui l’anno scorso aveva fatto questo e poi anche due anni fa aveva fatto quest’altro…” “Anche lei settimana scorsa ha fatto così… e poi, ti ricordi quella volta che ha fatto quest’altra cosa?”

Insomma un continuo rimuginare continuamente il passato.

Il rimuginare infatti non è solo generato dalle liti con gli altri, ma anche la rabbia che porta a guardare indietro e sviscerare tutti gli scheletri sepolti negli anni passati che mi impantana nel se, mi spiego meglio: “se magari avessi fatto quella telefonata, le cose ora sarebbero diverse “…se magari avessi agito così…”

Allora mi chiedo quindi: a che serve ricordare tutto?

A che mi serve far tornare alla memoria uno stato pregresso che non mi è di nessun aiuto?

È come vivere la mia vita continuando a guardare dallo specchietto retrovisore il mio passato, ma nel frattempo la vita è “adesso” e semmai “domani”.

Ritengo che essere il più liberi possibile deve essere la nostra meta e molto spesso i ricordi, per quanto piacevoli siano, mi appesantiscono i ragionamenti togliendomi la lucidità che mi serve per raggiungere i miei quotidiani obiettivi.

Badate bene, non sto parlando di azzerare dalla mia memoria passata, ma se imparo a gestirla e a servirmene bene, ricordandomi solo ogni tanto del bello e possibilmente lasciando andare il resto, progredendo nel percorso che mi traccio, con le scelte di adesso, per il futuro.

Quando guido l’auto uno sguardo allo specchietto retrovisore devo darlo sempre, certo.

Ma solo un semplice, rapido sguardo.

Se dovessi rimanere tutto il tempo concentrato su quel che accade “dietro” di me, senza badare a ciò che accade davanti, avrei infatti due possibilità, la prima di stare fermo e non andare da nessuna parte oppure muovermi, ma andando a sbattere con una barriera.

Ogni giorno mi relaziono, discuto e mi confronto con i miei simili quotidianamente, mi capita troppo spesso di pensare al passato, rimuginando sugli eventi accaduti.

Ma questo mi porta, o a restare fermo e dunque non migliorare in alcun modo la mia situazione attuale, o peggio, ad andare a sbattere, peggiorandola, non dando cioè la giusta attenzione a ciò che ora mi sta capitando.

In conclusione se devo sicuramente imparare dal passato, dai miei errori e anche da quelli, è indispensabile guardare al mio passato così come guardo la strada dietro di me quando guido l’auto.

Un rapido sguardo, solo per evitare di ripetere gli errori già compiuti, ma focalizzandomi sul presente, sull’oggi, su quello che ora, adesso io vivo, per cambiare quello che è possibile e che costituirà una parte del mio futuro.

Favria, 22.02.2022 Giorgio Cortese

Commenti