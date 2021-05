Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lo scranno!

Una domenica mi sono seduto in chiesa per la S. Messa dietro l’altare essendo i posti disponibili per la pandemia ridotti e segnalati. Sono stato accompagnato dai volontari dietro l’altra e mi sono seduto in un comodo scranno. Questa parola ha un suono duro che denota la sua origine longobarda, skranna che presso quel popolo germanico voleva dire panca, proprio come in origine di legno con braccioli e con spalliera molto alta. Sembrava quasi un trono visto che era pure rialzata di qualche spanna dal pavimento, ma se ci pensiamo che cosa è un trono? Come diceva famoso e prolifico romanziere francese dell’Ottocento Honoré de Balzac: “ Un trono non è altro che un pezzo di legno rivestito di velluto!”. Il trono evoca una chimera che affascina un po’ tutti, e per molti natcisi dei selfie è una forma di potere, di successo, un trionfo solo sui social ed effimero. Il celebre poeta inglese John Milton, nel suo Paradiso perduto, arrivava al punto di scrivere che “E’meglio regnare nell’inferno che servire in cielo”, per indicare quanto è innato in noi bipedi evoluti il forte desiderio del dominio e della supremazia sugli altri. Oggi oltre alla pandemia da coronavirus da tempo dilaga una subdola malattia morale tipica del nostro tempo, il primato dell’apparire sull’essere, per dirla come il grande drammaturgo tedesco Schiller metteva in bocca alla sua Maria Stuarda nel 1800: “Tutti giudicano secondo l’apparenza, nessuno secondo la sostanza!”… ed invece concludo questa breve riflessione avuto quando mi sono seduto sullo scranno dobbiamo sempre fare nostra la risposta di Gesù: nel Vangelo di San Marco: “Chi vuol essere il primo tra voi sia il servo di tutti!”.

Favria, 6.05.2021 Giorgio Cortese

