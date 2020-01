Lo scopo della vita.

Lo scopo della vita non è vincere. Lo scopo della vita è crescere e condividere. Quando ti accadrà di guardare indietro a ciò che hai fatto nella vita, troverai più soddisfazione dai piaceri che hai portato nella vita degli altri che dai momenti in cui li hai emarginati e sconfitti. Vieni donare a Favria mercoledì 8 gennaio a Favria, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola.

Favria 4.01.2020 Giorgio Cortese.

Dio ci ha dato due mani, una per ricevere e l'altra per dare. Non siamo cisterne che accumulano; siamo canali che condividiamo.

