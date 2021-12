LIVORNO FERRARIS. Da metà novembre la connessione internet ultraveloce è disponibile in paese. L’azienda Open Fiber ha infatti consegnato gli impianti, ora disponibili ai vari gestori di telecomunicazioni per avviare i contratti con gli utenti.

Una buona notizia, ma non per tutti. I parametri decisi dal Governo non hanno infatti permesso a Open Fiber di agire sulla totalità del territorio, come spiega il vicesindaco Franco Sandra: «La fibra ottica copre tutta la zona interna alla circonvallazione, dando di fatto a tutto il paese la possibilità di usufruire del servizio. Ne [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)