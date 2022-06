Tutto pronto in paese per la Festa dello Sport. L’iniziativa torna dopo due anni di stop a causa della pandemia e sarà proposta giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica.

La Festa inizierà alle 10 in piazza Galileo Ferraris, con la sfilata dei partecipanti e delle associazioni per le vie del paese, con a seguire l’accensione del tripode.

Nel primo pomeriggio inizieranno le attività sportive: dalle 14 in piazza Possis sarà presente l’associazione Pescatori Livorno Ferraris con un acquario contenente pesci d’acqua dolce e di risaia. Verranno inoltre distribuiti buoni gratuiti per pesca no-kill presso il lago Scavarda. Sempre in piazza Possis l’associazione Tennis Club Crescentino proporrà dimostrazioni sportive aperte a tutti e il 1752 Motoclub Livornese presenterà alcuni motocicli per ragazzi. In viale 4 Novembre sarà invece possibile provare il pattinaggio, con percorsi a ostacoli e dimostrazioni di freestyle, a cura dell’associazione Biella Pattinaggio. Al campo sportivo “Bigando” l’associazione Livorno Ferraris Calcio 1929 proporrà tornei di calci di rigore e calcio-tennis per adulti e bambini. Al vicino bocciodromo sarà possibile giocare a bocce con la Società Bocciofila.

Dalle 14.30 sempre in piazza Possis ci sarà il torneo di calcio balilla a baraonda, a cura dell’associazione Vercelli Calciobalilla e con la presenza del C.T. della nazionale italiana della disciplina. Alla Festa dello Sport troveranno spazio anche gli scacchi, con una videolezione sulla storia e sulle basi del gioco, a cura del Paul Morphy Chess Club. Dalle 15 il Basket Team di Livorno Ferraris proporrà numerose attività, con giochi e gare aperti a tutti. Alle 17 l’associazione Ciclismo Livorno Ferraris proporrà una corsa americana con percorso cittadino.

La Festa dello Sport si concluderà alle 18.30 in piazza Possis, con lo spegnimento della fiamma nel tripode.

