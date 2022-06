E’ tutto pronto per il ritorno del Palio dei Rioni. La manifestazione è tornata in paese nel 2019 dopo circa 40 anni di assenza, per poi subire un nuovo stop negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria. L’edizione 2022 del Palio dei Rioni sarà proposta nel week end tra il 17 e il 19 giugno.

L’apertura dei festeggiamenti è però prevista per sabato 4 giugno, in occasione della “Cena medievale sotto le stelle”, che sarà allestita lungo viale 4 Novembre, con animazione per bambini nel vicino parco.

Il Palio vero e proprio inizierà invece venerdì 17 giugno alle 19,30, con la sfilata delle otto contrade livornesi, che convergeranno in piazza Galileo Ferraris per il Raduno dei Rioni previsto per le 20.30. Contestualmente, il sindaco terrà il discorso di apertura del Palio 2022, accompagnato dalla Banda. La giornata si concluderà alle 22,30 con lo spettacolo musicale di Dj Lasa, sempre in piazza Galileo Ferraris.

Sabato 18 giugno alle 18 ci sarà la Sfilata storica per le vie del paese, con accompagnamento musicale della Banda di Livorno Ferraris e del gruppo musicale Trota. Alla sfilata parteciperà anche il gruppo Sbandieratori del Rione Santa Caterina del Palio di Asti. Il sabato si concluderà alle 22 in piazza Galileo Ferraris, con lo spettacolo Giochi di fuoco del Gruppo Burgo Turris di Castellamonte.

Domenica 9 giugno sarà invece dedicata ai Giochi di corte, previsti alle 9 per bambini e ragazzi e alle 14 per gli adulti, al campo sportivo “Bigando”.

Il Palio 2022 terminerà alla conclusione dei giochi, con la premiazione del rione vincitore in piazza Galileo Ferraris. Per garantire la salute pubblica, per quest’anno saranno ancora assenti i giochi di squadra, in modo da evitare situazioni che potrebbero favorire il contagio di Covid-19.

Federico Valletta

